АТР презентовала календарь на 2025 год

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила общественности календарь своих соревнований на 2025 год.

Он начнётся 27 декабря командным смешанным турниром United Cup, действующими чемпионами которого являются немцы во главе с Александром Зверевым.

Что касается турниров серии "Большого шлема", их места в календаре обозначены следующим образом:

Открытый чемпионат Австралии – начало 12 января;

"Ролан Гаррос" — начало 25 мая;

Уимблдон – начало 30 июня;

US Open – начало 25 августа.

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Из нововведений ATP стоит отметить, что со следующего года организация повысит категорию соревнований в Мюнхене, Дохе и Далласе до ATP-500. А "Мастерсы" в Канаде и Цинциннати, как и анонсировалось, станут двухнедельными.