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АТР презентовала календарь на 2025 год

Теннис
Обновлено

Первый турнир серии Большого шлема состоится 12 января

АТР презентовала календарь на 2025 год

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила общественности календарь своих соревнований на 2025 год.

Он начнётся 27 декабря командным смешанным турниром United Cup, действующими чемпионами которого являются немцы во главе с Александром Зверевым.

Что касается турниров серии "Большого шлема", их места в календаре обозначены следующим образом:

  • Открытый чемпионат Австралии – начало 12 января;
  • "Ролан Гаррос" — начало 25 мая;
  • Уимблдон – начало 30 июня;
  • US Open – начало 25 августа.
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Из нововведений ATP стоит отметить, что со следующего года организация повысит категорию соревнований в Мюнхене, Дохе и Далласе до ATP-500. А "Мастерсы" в Канаде и Цинциннати, как и анонсировалось, станут двухнедельными.

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