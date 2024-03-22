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АТР презентовала календарь на 2025 год
Первый турнир серии Большого шлема состоится 12 января
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила общественности календарь своих соревнований на 2025 год.
Он начнётся 27 декабря командным смешанным турниром United Cup, действующими чемпионами которого являются немцы во главе с Александром Зверевым.
Что касается турниров серии "Большого шлема", их места в календаре обозначены следующим образом:
- Открытый чемпионат Австралии – начало 12 января;
- "Ролан Гаррос" — начало 25 мая;
- Уимблдон – начало 30 июня;
- US Open – начало 25 августа.
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Из нововведений ATP стоит отметить, что со следующего года организация повысит категорию соревнований в Мюнхене, Дохе и Далласе до ATP-500. А "Мастерсы" в Канаде и Цинциннати, как и анонсировалось, станут двухнедельными.
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