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Сачко о травме: На прошлой неделе пытался играть в теннис, но снова начал чувствовать боль

Теннис
Обновлено

Нужно полноценное восстановление

Сачко о травме: На прошлой неделе пытался играть в теннис, но снова начал чувствовать боль

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко прокомментировал свое физическое состояние на сегодняшний день и рассказал о перспективах возвращения на корт.

"Сейчас я травмирован. Надорвал мышцу, которая крепится к реберу. С начала 2024 года пытаюсь устранить эту проблему и уже пропустил два месяца.

На турнире в Таиланде я вышел на матч, но не смог сыграть из-за боли, поэтому снялся. Затем дал себе паузу десять дней и должен был в составе сборной Украины играть поединки Кубка Дэвиса против США. К сожалению, также состояние здоровья не разрешило.

Сейчас я курсирую между Чехией и Словакией, восстанавливаюсь. Прямо сейчас нахожусь в Словакии у своих тренеров по физической подготовке и физио. Пытаемся решить эту проблему.

На прошлой неделе я пытался на тренировках играть в теннис, но снова стал чувствовать боль. Пришлось прекратить занятие. Делаю упражнения для укрепления мышц. Хочу снова пройти обследование, так что пока жду. Кто-то говорит, что одна-две недели еще понадобится для восстановления. Однако пока что-то трудно сказать точно" – сказал украинец.

Напомним, что ранее Монфис рассказал о моральных качествах Свитолиной.

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Виталий Сачко
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