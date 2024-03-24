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Киченок и Остапенко уступили в первом круге парного разряда WTA 1000 в Майами

Теннис

Американский дуэт оказался сильнее

Киченок и Остапенко уступили в первом круге парного разряда WTA 1000 в Майами

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с латвийкой Еленой Остапенко завершили выступления в парном разряде турнира WTA 1000 в Майами.

В первом круге партнерши уступили американскому дуэту Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндс. Они выиграли первый сет со счётом 6:4, но во второй партии уступили 3:6. Решающий раунд также был за американками - 8:10

Матч длился 1 час 29 минут. Людмила и Елена 4 раза подали навылет, допустили 9 двойных ошибок и реализовали 4/6 брейк-пойнтов.

WTA 1000. Майами, США. Парный разряд. Первый круг
Людмила Киченок / Елена Остапенко (Украина / Латвия) - София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс (США) - 1:2 (6:4, 3:6, 8:10)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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