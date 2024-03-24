Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киченок и Остапенко уступили в первом круге парного разряда WTA 1000 в Майами
Американский дуэт оказался сильнее
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с латвийкой Еленой Остапенко завершили выступления в парном разряде турнира WTA 1000 в Майами.
В первом круге партнерши уступили американскому дуэту Софии Кенин и Бетани Маттек-Сэндс. Они выиграли первый сет со счётом 6:4, но во второй партии уступили 3:6. Решающий раунд также был за американками - 8:10
Матч длился 1 час 29 минут. Людмила и Елена 4 раза подали навылет, допустили 9 двойных ошибок и реализовали 4/6 брейк-пойнтов.
WTA 1000. Майами, США. Парный разряд. Первый круг
Людмила Киченок / Елена Остапенко (Украина / Латвия) - София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс (США) - 1:2 (6:4, 3:6, 8:10)
Популярное сейчас
- Впервые в истории чемпионат Европы может обойтись без дебютантов. Есть одно условие
- Сабаленко послала на три буквы рефери во время матча против Калининой. Видео
- Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля в Севастополе – Генштаб
- Стало известно имя соперницы, с которой Ига Швёнтек сыграет во втором круге турнира в Майами
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО