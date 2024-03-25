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Ангелина Калинина и Даяна Ястремская с победы стартовали на турнире в Майами

Теннис

Для теннисисток этот матч стал первым совместным

Ангелина Калинина и Даяна Ястремская с победы стартовали на турнире в Майами

WTA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 24 на 25 марта состоялся матч парного разряда турнира WTA 1000 в Майами, в котором Ангелина Калинина и Даяна Ястремская сыграли с американским дуэтом Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик. На старте соревнований украинские теннисистки одержали уверенную победу, обыграв соперниц в двухсетовом матче.

Майами. Первый круг

Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) - Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (США) 6:2, 7:6(4)

Матч продлился 1 час и 28 минут. За это время Калинина и Ястремская сделали 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и реализовали 6 из 8 брейкпоинтов.

Во втором круге украинский тандем встретятся с Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия, 4).

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