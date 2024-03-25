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Новак Джокович показал фото с отдыха
Серб пропускает турнир в Майами
Фото: AFP/Автор - неизвестен
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях совместное фото с супругой Еленой. К нему он добавил эмодзи "сердце".
Напомним, Джокович потерпел поражение на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США), уступив лаки-лузеру в третьем круге. После этого серб принял решение пропустить соревнования в Майами (США).
Далее 36-летний Джокович сыграет на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.
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