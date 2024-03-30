Димитров и Синнер – финалисты тысячника в Майами

Болгарский теннисист Грегор Димитров (АТР №12) вышел в финал турнира серии АТР1000 в американском Майами. В матче 1/2 соревнований он одолел немца Александра Зверева (АТР №5).

Счет матча 2-1 (6-4; 6-7; 6-4) в пользу Димитрова, в активе которого 18 подач на вылет, 45 виннеров, 2 из 2 использованных брейков, 2 из 2 отыгранных брейков, 10 невынужденных и 2 двойные ошибки.

Грегор впервые с 2014 года обыграл Зверева и вышел в третий финал тысячника в карьере. Впервые с ноября 2018 года Димитров попадет в ТОП-10 рейтинга ATP.

В решающем поединке за главный титул соревнований болгарин встретится с итальянцем, третьей ракеткой мира Янником Синнером. В своем полуфинале он одолел "нейтрального" Даниила Медведева (АТР №4).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-2) в пользу будущего финалиста, в активе которого 7 подач на вылет, 17 винеров, 4 из 9 использованных брейков, 3 из 3 отыгранных брейков, 3 невынужденных и 1 двойная ошибка.

Синнер во второй раз выходит в финал Майами, в личных встречах счет 6-5 все еще в пользу Медведева.