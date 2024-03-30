Свитолина готовится к следующему турниру на зеленом грунте. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №16) проводит тренировки на зеленом грунте. Наша спортсменка тренируется в США и готовится к старту турнира серии WTA500 в Чарльстоне. Соревнования стартуют на следующей неделе, а 12-13 апреля Элина во Флориде сыграет за национальную команду в матче Кубка Билли Джин Кинг против Румынии.

Напомним, что ранее определились финалисты турнира в Майами.