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Свитолина готовится к следующему турниру на зеленом грунте. Видео

Теннис

Элина набирает форму

Свитолина готовится к следующему турниру на зеленом грунте. Видео

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №16) проводит тренировки на зеленом грунте. Наша спортсменка тренируется в США и готовится к старту турнира серии WTA500 в Чарльстоне. Соревнования стартуют на следующей неделе, а 12-13 апреля Элина во Флориде сыграет за национальную команду в матче Кубка Билли Джин Кинг против Румынии.

Напомним, что ранее определились финалисты турнира в Майами.

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Элина Свитолина
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