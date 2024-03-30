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Свитолина готовится к следующему турниру на зеленом грунте. Видео
Элина набирает форму
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №16) проводит тренировки на зеленом грунте. Наша спортсменка тренируется в США и готовится к старту турнира серии WTA500 в Чарльстоне. Соревнования стартуют на следующей неделе, а 12-13 апреля Элина во Флориде сыграет за национальную команду в матче Кубка Билли Джин Кинг против Румынии.
Напомним, что ранее
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