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Украинки узнали соперниц на старте турнира в Чарльстоне

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Украинки узнали соперниц на старте турнира в Чарльстоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Четыре представительницы Украины вступят в борьбу в основной сетке грунтового турнира серии WTA500 в американском Чарльстоне. Наши спортсменки уже узнали имена своих первых соперниц на соревнованиях.

Так, Элина Свитолина (WTA №17) будет стартовать на турнире против победительницы матча Тамара Корпач (WTA №77)/чемпионка квалификации.

Даяна Ястремская (WTA №33) во втором круге соревнований сыграет с Магдой Линетт (WTA №55) или Петрой Мартич (WTA №60).

Ангелина Калинина (WTA №36) стартует поединком против победительницы матча Каролин Возняцки (WTA №129)/чемпионка квалификации.

Леся Цуренко (WTA №40) в матче второго раунда сыграет с Ариной Родионовой (WTA №98) или Юлией Путинцевой (WTA №68).

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