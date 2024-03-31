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Коллинс победила Рыбакину в финале Майами
Триумфальный путь американки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Американская теннисистка Даниэль Коллинс (WTA №53) победила в финале турнира серии WTA1000 в Майами (США). В решающем поединке за главный титул соревнований местная спортсменка одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA №4).
Счет матча 2-0 (7-5; 6-3) в пользу Коллинс. Поединок длился 2 часа 2 минуты, на счету Даниэль 4 подачи на вылет, 5 подряд выигранных очков, 3 из 7 использованных брейков, 10 из 11 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.
Для американки это третий титул на уровне WTA в карьере. Этот сезон станет последним для Даниэл, американка завершает выступления на профи корте.
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