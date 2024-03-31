  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Коллинс победила Рыбакину в финале Майами
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коллинс победила Рыбакину в финале Майами

Теннис
Обновлено

Триумфальный путь американки

Коллинс победила Рыбакину в финале Майами

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка Даниэль Коллинс (WTA №53) победила в финале турнира серии WTA1000 в Майами (США). В решающем поединке за главный титул соревнований местная спортсменка одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA №4).

Счет матча 2-0 (7-5; 6-3) в пользу Коллинс. Поединок длился 2 часа 2 минуты, на счету Даниэль 4 подачи на вылет, 5 подряд выигранных очков, 3 из 7 использованных брейков, 10 из 11 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.

Для американки это третий титул на уровне WTA в карьере. Этот сезон станет последним для Даниэл, американка завершает выступления на профи корте.

По теме
yellow-arrow
Халеп не сыграет против Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг
yellow-arrow
Цуренко поделилась первыми фото из Чарльстона
yellow-arrow
Украинки узнали соперниц на старте турнира в Чарльстоне
Даниэль Коллинс Елена Рыбакина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости