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Коллинс после победы в Майами не передумала завершать карьеру

Теннис
Обновлено

Великолепная финишная прямая

Коллинс после победы в Майами не передумала завершать карьеру

фото - twitter.com

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка Даниэль Коллинс (WTA №53) после финального триумфального матча на турнире серии WTA1000 в Майами (США) рассказала, что сдержит слово о завершении карьеры после финала этого сезона.

– Вы передумали завершать карьеру?

– Нет, не передумала. Я понимаю, что получаю эти вопросы из лучших намерений – многие хотели бы и дальше видеть меня в хорошей форме. Но, как я уже говорила, у меня есть некоторые проблемы со здоровьем, и поэтому мне приходится сложнее вне корта. Надеюсь, все это понимают. Это очень эмоциональная и личная вещь.

– Осознание, что это ваш последний турнир в Майами и вообще последний год в туре, заставляло вас чувствовать большее давление или, наоборот, вы стали больше ценить эти моменты?

– Сегодня, как только я пришла, ко мне сразу приставили нескольких операторов, и у нас было несколько замечательных моментов с моей командой. Я сказала: "Знаете, это действительно особенно. Я не хочу быть столь сосредоточенной на мелочах и не насладиться всем".

Последние несколько месяцев я постоянно играла в турнирах. Теперь я могу отпраздновать победу с друзьями – они вместе с моей семьей прилетели из всех частей страны и мира. У нас будут классные выходные, завтра проведем турнир по пикболу. Забавный факт – я люблю соперничать, поэтому мы всегда устраиваем нечто подобное. Еще я уйду на вечеринку в город, давно так не делала. Надеюсь, выдержу и смогу надеть что-нибудь не теннисное. Я в предвкушении – сказала Даниэль.

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