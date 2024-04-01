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Янник Синнер обошел Карлоса Алькараса в обновленном рейтинге АТР
Итальянец одержал уверенную победу и улучшил свои позиции
Getty Images/Global Images Ukraine
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.
Лидером по-прежнему остаётся серб Новак Джокович. На вторую строчку впервые в карьере поднялся победивший на турнире серии "Мастерс" в Майами итальянец Янник Синнер, который обошёл испанца Карлоса Алькараса.
Напомним, что Синнер в финале "Мастерса" в Майами, обыграл болгарина Григора Димитрова (6:3, 6:1)
Рейтинг АТР от 1 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9725 очков.
2 (3). Янник Синнер (Италия) — 8710.
3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8645.
4 (4). Даниил Медведев (-) — 7165.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5415.
6 (6). Андрей Рублёв (-) — 4890.
7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3795.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615.
9 (12). Григор Димитров (Болгария) — 3540.
10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3425.
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