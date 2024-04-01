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Янник Синнер обошел Карлоса Алькараса в обновленном рейтинге АТР

Теннис

Итальянец одержал уверенную победу и улучшил свои позиции

Янник Синнер обошел Карлоса Алькараса в обновленном рейтинге АТР

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Лидером по-прежнему остаётся серб Новак Джокович. На вторую строчку впервые в карьере поднялся победивший на турнире серии "Мастерс" в Майами итальянец Янник Синнер, который обошёл испанца Карлоса Алькараса.

Напомним, что Синнер в финале "Мастерса" в Майами, обыграл болгарина Григора Димитрова (6:3, 6:1)

Рейтинг АТР от 1 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9725 очков.

2 (3). Янник Синнер (Италия) — 8710.

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8645.

4 (4). Даниил Медведев (-) — 7165.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5415.

6 (6). Андрей Рублёв (-) — 4890.

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3795.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615.

9 (12). Григор Димитров (Болгария) — 3540.

10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3425.

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