Янник Синнер повторил достижение Роджера Федерера

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира серии "Мастерс" в Майами (США), в финале обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова.

Ранее в этом сезоне Синнер одержал победу на Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде. Таким образом, Синнер стал первым теннисистом после швейцарца Роджера Федерера, которому удалось выиграть эти турниры в одном сезоне. Федерер установил аналогичное достижение в 2017 году.

Напомним, после победы на "Мастерсе" в Майами Синнер поднялся на второе место в рейтинге ATP.