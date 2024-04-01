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Янник Синнер повторил достижение Роджера Федерера

Теннис

Итальянец проводит феноменальный сезон

Янник Синнер повторил достижение Роджера Федерера

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира серии "Мастерс" в Майами (США), в финале обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова.

Ранее в этом сезоне Синнер одержал победу на Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде. Таким образом, Синнер стал первым теннисистом после швейцарца Роджера Федерера, которому удалось выиграть эти турниры в одном сезоне. Федерер установил аналогичное достижение в 2017 году.

Напомним, после победы на "Мастерсе" в Майами Синнер поднялся на второе место в рейтинге ATP.

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