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Янник Синнер стал первым итальянским теннисистом, вошедшим в топ-2 рейтинга АТР
Итальянец обошел Карлоса Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine
Победитель Australian Open — 2024 Янник Синнер стал первым итальянцем в истории, которому удалось занять второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Ранее Синнер стал победителем турнира серии "Мастерс" в Майами (США). В финальном матче он обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:1.
Напомним, в рейтинге ATP от 1 апреля Синнер обошёл испанца Карлоса Алькараса и занял второе место, имея в активе 8710 очков.
Рейтинг АТР от 1 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9725 очков.
2 (3). Янник Синнер (Италия) — 8710.
3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8645.
4 (4). Даниил Медведев (-) — 7165.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5415.
6 (6). Андрей Рублёв (-) — 4890.
7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3795.
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615.
9 (12). Григор Димитров (Болгария) — 3540.
10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3425.
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