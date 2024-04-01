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Янник Синнер стал первым итальянским теннисистом, вошедшим в топ-2 рейтинга АТР

Теннис

Итальянец обошел Карлоса Алькараса

Янник Синнер стал первым итальянским теннисистом, вошедшим в топ-2 рейтинга АТР

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Победитель Australian Open — 2024 Янник Синнер стал первым итальянцем в истории, которому удалось занять второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее Синнер стал победителем турнира серии "Мастерс" в Майами (США). В финальном матче он обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:1.

Напомним, в рейтинге ATP от 1 апреля Синнер обошёл испанца Карлоса Алькараса и занял второе место, имея в активе 8710 очков.

Рейтинг АТР от 1 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9725 очков.

2 (3). Янник Синнер (Италия) — 8710.

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8645.

4 (4). Даниил Медведев (-) — 7165.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5415.

6 (6). Андрей Рублёв (-) — 4890.

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3795.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3615.

9 (12). Григор Димитров (Болгария) — 3540.

10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3425.

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