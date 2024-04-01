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Янник Синнер: Быть вторым номером ATP — потрясающее чувство

Теннис

Итальянец высказался о выходе на второе место в рейтинге

Янник Синнер: Быть вторым номером ATP — потрясающее чувство

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выходе на второе место в рейтинге ATP.

"Второе место в рейтинге многое значит для меня. Быть вторым номером ATP — потрясающее чувство. Я никогда не думал, что смогу оказаться так высоко. Для меня спорт — это одно, а жизнь — это другое. Мне нравится жить в такой системе координат. Я просто наслаждаюсь каждым моментом. Это были особенные дни", — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, победа Синнера на турнире серии "Мастерс" в Майами (США) позволила спортсмену подняться на второе место в мировом рейтинге.

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