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Янник Синнер стал первым теннисистом в сезоне, которому удалось взять три титула

Теннис

Итальянец одержал победу в финале Мастерса в Майами

Янник Синнер стал первым теннисистом в сезоне, которому удалось взять три титула

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянец Янник Синнер первый в текущем сезоне теннисист, которому удалось завоевать три титула.

Вторая ракетка мира имеет в активе победы на Australian Open — 2024, турнирах категорий ATP-500 в Роттердаме и ATP-1000 в Майами.

Напомним, в финальном матче "Мастерса" в Майами Синнер обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу итальянского спортсмена. Благодаря этой победе Синнер поднялся на второе место в рейтинге ATP.

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