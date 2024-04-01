Янник Синнер стал первым теннисистом в сезоне, которому удалось взять три титула

Итальянец Янник Синнер первый в текущем сезоне теннисист, которому удалось завоевать три титула.

Вторая ракетка мира имеет в активе победы на Australian Open — 2024, турнирах категорий ATP-500 в Роттердаме и ATP-1000 в Майами.

Напомним, в финальном матче "Мастерса" в Майами Синнер обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу итальянского спортсмена. Благодаря этой победе Синнер поднялся на второе место в рейтинге ATP.