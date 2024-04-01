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Алексей Крутых пробился в основной раунд турнира в Барселоне
Украинец добыл победу в напряженном матче
Фото: YouTube ФТУ
1-го апреля, украинский теннисист Алексей Крутых вышел в основной раунд турнира в Барселоне. В финале квалификации он обыграл Райана Нейбура с Нидерландов
Квалификация. Финал
Алексей Крутых — Райана Нейбур 6:2, 4:6, 6:1
Таким образом Крутых четвёртый раз в сезоне сыграет в основной сетке турнира ATP Challenger Tour.
Напомним, что в марте он играл на соревнованиях в Задаре. Также, в основе турнира в Барселоне примет участие ещё один украинец Виталий Сачко.
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