Алексей Крутых пробился в основной раунд турнира в Барселоне

1-го апреля, украинский теннисист Алексей Крутых вышел в основной раунд турнира в Барселоне. В финале квалификации он обыграл Райана Нейбура с Нидерландов

Квалификация. Финал

Алексей Крутых — Райана Нейбур 6:2, 4:6, 6:1

Таким образом Крутых четвёртый раз в сезоне сыграет в основной сетке турнира ATP Challenger Tour.

Напомним, что в марте он играл на соревнованиях в Задаре. Также, в основе турнира в Барселоне примет участие ещё один украинец Виталий Сачко.