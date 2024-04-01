Янник Синнер заработал $ 21 млн призовых за карьеру

Чемпион Australian Open – 2024, вторая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер после завоевания титула победителя турнира серии "Мастерс" в Майами (США) достиг отметки в $ 21 млн (только призовые, без учёта рекламных контрактов).

Напомним, в финале Синнер со счётом 6:3, 6:1 обыграл бывшую третью ракетку мира болгарина Григора Димитрова.

Помимо $ 1,1 млн призовыми за победу Янник получил достаточное количество очков, чтобы дебютировать на второй строчке рейтинга ATP.

Стоит отметить, что за три прошедших месяца 2024 года Синнер заработал почти $ 4 млн.