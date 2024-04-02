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ATP показала топ-10 лучших моментов Мастерса в Майами

Теннис

Победу на турнире одержал итальянец Янник Синнер

ATP показала топ-10 лучших моментов Мастерса в Майами

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила видеооподборку из топ-10 лучших моментов завершившегося турнира серии "Мастерс" в Майами (США).

Отметим, что лучшим розыгрышем соревнований стал момент из матча четвёртого круга, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и итальянец Лоренцо Музетти. В том розыгрыше они обменялись твиннерами.

Напомним, чемпионом "Мастерса" в Майами стал 22-летний итальянец Янник Синнер. В финале Янник со счётом 6:3, 6:1 обыграл бывшую третью ракетку мира, болгарина Григора Димитрова.

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