  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Янник Синнер стал третьим игроком после 2000 года рождёния с призовыми более $ 20 млн
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Янник Синнер стал третьим игроком после 2000 года рождёния с призовыми более $ 20 млн

Теннис

Такими призовыми, в свое время, не могли похвастаться Надаль и Федерер

Янник Синнер стал третьим игроком после 2000 года рождёния с призовыми более $ 20 млн

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Australian Open – 2024, вторая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер добился очередного уникального достижения.

Синнер стал лишь третьим игроком, рождённым после 2000 года, уже заработавшим более $ 20 млн призовых. До Янника это сделали лишь двукратный чемпион турниров "Большого шлема", третья ракетка мира, испанец Карлос Алькарас (на его счету $ 28,8 млн) и четырёхкратная победительница мэйджоров, лидер рейтинга WTA, полька Ига Швёнтек (на её счету $ 27,2 млн).

Напомним, Синнер после завоевания титула на "Мастерсе" в Майами (США) достиг отметки в $ 21 млн (только призовые, без учёта рекламных контрактов).

По теме
yellow-arrow
15-я ракетка мира Томми Пол пропустит турнир в Монте-Карло
yellow-arrow
ATP показала топ-10 лучших моментов Мастерса в Майами
yellow-arrow
Доминик Тим: Я справлюсь с травмой, если тренировок будет немного меньше
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости