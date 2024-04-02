Янник Синнер стал третьим игроком после 2000 года рождёния с призовыми более $ 20 млн

Чемпион Australian Open – 2024, вторая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер добился очередного уникального достижения.

Синнер стал лишь третьим игроком, рождённым после 2000 года, уже заработавшим более $ 20 млн призовых. До Янника это сделали лишь двукратный чемпион турниров "Большого шлема", третья ракетка мира, испанец Карлос Алькарас (на его счету $ 28,8 млн) и четырёхкратная победительница мэйджоров, лидер рейтинга WTA, полька Ига Швёнтек (на её счету $ 27,2 млн).

Напомним, Синнер после завоевания титула на "Мастерсе" в Майами (США) достиг отметки в $ 21 млн (только призовые, без учёта рекламных контрактов).