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15-я ракетка мира Томми Пол пропустит турнир в Монте-Карло
Теннисист пропустит Мастерс
Фото: BTU
15-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол не выступит на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).
Напомним, в конце марта Пол был вынужден сняться с матча второго круга турнира в Майами (США) с соотечественником Мартином Даммом-младшим. Пол подвернул ранее повреждённую ногу по ходу встречи и не смог завершить матч. 26-летний американский теннисист продолжает восстанавливаться после повреждения.
Турнир серии "Мастерс" в Монте-Карло пройдёт с 7 по 14 апреля.
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