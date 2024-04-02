15-я ракетка мира Томми Пол пропустит турнир в Монте-Карло

15-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол не выступит на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

Напомним, в конце марта Пол был вынужден сняться с матча второго круга турнира в Майами (США) с соотечественником Мартином Даммом-младшим. Пол подвернул ранее повреждённую ногу по ходу встречи и не смог завершить матч. 26-летний американский теннисист продолжает восстанавливаться после повреждения.

Турнир серии "Мастерс" в Монте-Карло пройдёт с 7 по 14 апреля.