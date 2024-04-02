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Алексей Крутых потерпел поражение на старте турнира в Барселоне
Украинский выбыл из борьбы за титул
Фото: instagram.com/lamarquesa_magazine / Автор невідомий
2 апреля украинский теннисист Алексей Крутых покинул одиночный турнир в Испании. В матче первого круга он не смог обыграть представителя Нидерландов Йеспера Де Йонга.
Барселона, Испания. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) - Йеспер Де Йонг (Нидерланды) 1:6, 3:6
Матч продлился 1 час и 5 минут. За это время Крутых сделал 3 двойные ошибки и не реализовал ни единого брейкпоинта.
Для Алексея это было четвёртое участие в основной сетке турнира ATP Challenger Tour в этом сезоне. В предыдущих трёх выступлениях ему только один раз удалось пройти во второй раунд.
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