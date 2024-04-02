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Алексей Крутых потерпел поражение на старте турнира в Барселоне

Теннис

Украинский выбыл из борьбы за титул

Алексей Крутых потерпел поражение на старте турнира в Барселоне

Фото: instagram.com/lamarquesa_magazine / Автор невідомий

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

2 апреля украинский теннисист Алексей Крутых покинул одиночный турнир в Испании. В матче первого круга он не смог обыграть представителя Нидерландов Йеспера Де Йонга.

Барселона, Испания. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) - Йеспер Де Йонг (Нидерланды) 1:6, 3:6

Матч продлился 1 час и 5 минут. За это время Крутых сделал 3 двойные ошибки и не реализовал ни единого брейкпоинта.

Для Алексея это было четвёртое участие в основной сетке турнира ATP Challenger Tour в этом сезоне. В предыдущих трёх выступлениях ему только один раз удалось пройти во второй раунд.

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Алексей Крутых
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