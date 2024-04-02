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Виталий Сачко добыл волевую победу в стартовом матче на турнире в Испании

Теннис

Невероятный матч показали теннисисты

Виталий Сачко добыл волевую победу в стартовом матче на турнире в Испании

Фото: ITF

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Виталий Сачко с победы стартовал на "челленджере" в Испании. В первом круге соревнований он обыграл представителя Франции Тристана Ламазина.

Барселона, Испания. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Тристан Ламазин (Франция) 6:7(6), 6:1, 7:5

Матч получился весьма интересным. Первый сет себе в актив записал французский теннисист. Во втором инициативу перехватил Сачко и уверенно выиграл партию. Решающий сет украинец проигрывал со счётом 1:5, но сумел не только отыграться, но и выиграть партию.

Следующим соперником Сачко станет Лоренцо Джустино из Италии.

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Виталий Сачко
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