Бывший тренер Федерера: У Джоковича психологическая проблема, ближе к Уимблдону он придет в норму

Бывший хорватский теннисист Иван Любичич, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, высказался о проблемах первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

"У Новака психологическая проблема. Конечно, он не разучился играть в теннис. Несомненно, у Ноле должен быть огонь внутри, иначе ему чего-то не хватает. Но я убеждён, что его настоящей целью является Открытый чемпионат Франции. Ближе к Уимблдону и Олимпийским играм он придёт в норму", — приводит слова Любичича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Новак Джокович ранее сообщил о прекращении сотрудничества с тренером Гораном Иванишевичем