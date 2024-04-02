Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший тренер Федерера: У Джоковича психологическая проблема, ближе к Уимблдону он придет в норму
Сербский теннисист показывает далеко не лучшие результаты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший хорватский теннисист Иван Любичич, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, высказался о проблемах первой ракетки мира серба Новака Джоковича.
"У Новака психологическая проблема. Конечно, он не разучился играть в теннис. Несомненно, у Ноле должен быть огонь внутри, иначе ему чего-то не хватает. Но я убеждён, что его настоящей целью является Открытый чемпионат Франции. Ближе к Уимблдону и Олимпийским играм он придёт в норму", — приводит слова Любичича La Gazzetta dello Sport.
Напомним, Новак Джокович ранее сообщил о прекращении сотрудничества с тренером Гораном Иванишевичем
Популярное сейчас
- Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение Андрея Шевченко
- Определена дата проведения перенесенного матча Черноморец - Шахтер
- Лучший запасной Европы играет за Жирону. В 37 лет он побил рекорды Суареса, нахваливает Довбика и претендует на памятник
- Украинки узнали соперниц на старте турнира в Чарльстоне
- "Меня отличало огромное увлечение музыкой": Марина Лученко-Щенсна – не только жена футболиста, но и поп-дива
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО