  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Бывший тренер Федерера: У Джоковича психологическая проблема, ближе к Уимблдону он придет в норму
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший тренер Федерера: У Джоковича психологическая проблема, ближе к Уимблдону он придет в норму

Теннис

Сербский теннисист показывает далеко не лучшие результаты

Бывший тренер Федерера: У Джоковича психологическая проблема, ближе к Уимблдону он придет в норму

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший хорватский теннисист Иван Любичич, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, высказался о проблемах первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

"У Новака психологическая проблема. Конечно, он не разучился играть в теннис. Несомненно, у Ноле должен быть огонь внутри, иначе ему чего-то не хватает. Но я убеждён, что его настоящей целью является Открытый чемпионат Франции. Ближе к Уимблдону и Олимпийским играм он придёт в норму", — приводит слова Любичича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Новак Джокович ранее сообщил о прекращении сотрудничества с тренером Гораном Иванишевичем

По теме
yellow-arrow
Виталий Сачко добыл волевую победу в стартовом матче на турнире в Испании
yellow-arrow
Алексей Крутых потерпел поражение на старте турнира в Барселоне
yellow-arrow
15-я ракетка мира Томми Пол пропустит турнир в Монте-Карло
Иван Любичич
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости