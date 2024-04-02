Даниэль Коллинс обыграла Паулу Бадосу на старте турнира в Чарльстоне

Американская теннисистка, 22-я ракетка мира Даниэль Коллинз одержала победу над испанкой Паулой Бадосой (82-я в мировом рейтинге) в первом круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

Чарльстон. Первый круг

Даниэль Коллинз — Паула Бадоса 6:1, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Коллинз выполнила восемь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету испанской спортсменки ни одного эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнира в Чарльстоне американская теннисистка встретится с шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.