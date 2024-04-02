Я из обычной семьи. Янник Синнер высказался о победе на Мастерсе в Майами

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался об успехах этого сезона.

Напомним, теннисист выиграл Australian Open, а также победил на "Мастерсе" в Майами (США). По его словам, это казалось неожиданностью, так как сам Синнер из простой семьи и ранее не сильно надеялся на такие результаты.

"Я никогда не думал, что дойду до этого момента. Я из очень обычной семьи. Мой папа до сих пор работает, как и мама. Для меня, знаете ли, спорт – это одно, а жизнь – это другое. Так что я очень рад иметь такой теннисный уровень и находиться на этом месте", — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, ранее Янник Синнер стал первым теннисистом в этом сезоне, завоевавшим три титула в сезоне.