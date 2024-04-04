Ангелина Калинина: Сегодня я лучше использовала свои сильные стороны, чем в Майами

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала победу в матче второго круга на турнире в Чарльстоне, где она обыграла экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки

- Сегодня был совершенно другой матч, если сравнивать с нашим поединком в Майами. Тогда мы играли 3 часа 20 минут или что-то в таком духе. И это было очень тяжело. У нее был матчбол. Я была очень подавлена большую часть матча, почти до конца второго сета. Потом я как-то переломила ситуацию и действительно, это был очень, очень сложный матч

Сегодня, я думаю, было лучше с моей стороны, потому что уже мы обе знали друг друга. Это одна из причин, а также то, что сегодня было совершенно другое покрытие — грунт, а не хард. Так что, думаю, сегодня я лучше использовала свои сильные стороны, чем в Майами.

- Здесь довольно уникальный турнир, с этим зеленым или серым грунтом. Как проходит адаптация к покрытию после хардовых кортов Майами?

- Во-первых, да, это первый турнир на грунте в этом году. Здесь очень скользкое покрытие, поэтому во время игры нужно постоянно следить за своими ногами, потому что если ты слишком сильно скользишь, то почти вылетаешь из корта. Так что, да, с передвижением здесь действительно сложно для всех.

Очень важно найти правильный ритм движения ног, чтобы как можно активнее играть. Думаю, дело еще и в том, где ты играешь, как ты играешь, потому что на харде иногда достаточно просто хорошо и сильно ударить, а здесь нужно бить сильно и в то же время умно. Потому что если ты будешь терять позицию на таком покрытии, как здесь, ты будешь очень сильно скользить за пределы корта.

- Что вы можете сказать о вашей следующей сопернице Дарье Касаткиной?

- У нее очень разнообразный теннис и она очень хороша на грунтовых кортах. В общем, она везде играет уверенно, но на грунте у нее очень много побед.