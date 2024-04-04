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Итоговые турниры WTA c 2024 по 2026 год пройдут в Саудовской Аравии
Женская теннисная ассоциация (WTA) и Федерация тенниса Саудовской Аравии заключили новое соглашение
Три Итоговых турнира WTA с 2024 по 2026 год пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), пишет пресс-служба WTA.
4 апреля, Женская теннисная ассоциация (WTA) и Федерация тенниса Саудовской Аравии заключили новое соглашение. Итоговый турнир WTA 2024 года пройдёт с 2 по 9 ноября. В нём примут участие восемь лучших теннисисток в одиночном и парном разряде.
"Проведение Итогового турнира WTA в Эр-Рияде — это новая захватывающая возможность для нас и позитивный шаг на пути долгосрочного развития женского тенниса. Мы впечатлены приверженностью Федерации тенниса Саудовской Аравии в вопросе развития этого вида спорта на всех уровнях. Мы не сомневаемся, что игроки и болельщики с нетерпением ожидают турнира мирового уровня в Эр-Рияде", — отметил генеральный директор WTA Стив Саймон.
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