10-я ракетка мира Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал турнира в Португалии

10-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач одержал победу над представителем Великобритании Яном Хоински в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

Эшторил. Второй круг

Хуберт Хуркач — Ян Хоински 7:6 (7:5), 6:4

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Хуркач в этой встрече 12 раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Хоински один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В четвертьфинале соревнований в Португалии Хуркач встретится с представителем Испании Пабло Льямасом Руисом.