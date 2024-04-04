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10-я ракетка мира Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал турнира в Португалии

Теннис

Во втором круге соревнований он переиграл Яна Хоински

10-я ракетка мира Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал турнира в Португалии

Фото: GAMINGDEPUTY

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

10-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач одержал победу над представителем Великобритании Яном Хоински в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

Эшторил. Второй круг

Хуберт Хуркач — Ян Хоински 7:6 (7:5), 6:4

Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. Хуркач в этой встрече 12 раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Хоински один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В четвертьфинале соревнований в Португалии Хуркач встретится с представителем Испании Пабло Льямасом Руисом.

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