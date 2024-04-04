Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чарльстон. Даниэль Коллинз продлила победную серию, обыграв Онс Жабер
Эта победа стала девятой для теннисистки
фото - twitter.com
Американская теннисистка, 22-я ракетка мира Даниэль Коллинз одержала победу над шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса в первом круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
Чарльстон. Второй круг
Даниэль Коллинз — Онс Жабер 6:3, 1:6, 6:3
Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. Коллинз не выполнила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету спортсменки из Туниса одна подача навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.
Победа над Онс Жабер стала для американской теннисистки девятой подряд.
Популярное сейчас
- Полесье – Ворскла. АУДИО онлайн трансляция полуфинала Кубка Украины
- Шедевр от Кабаева. Игрок Динамо забил невероятный гол в ворота своей бывшей команды. ВИДЕО
- Сборная Украины поднялась в обновленном рейтинге ФИФА
- Новак Джокович показал, как тренируется вместе с женой и детьми
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО