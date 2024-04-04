Эшторил. Каспер Рууд вышел в четвертьфинал соревнований, где может сыграть с Монфисом

Трёхкратный финалист турниров "Большого шлема", восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия), который продлится до 7 апреля.

В стартовом для себя матче Рууд одержал разгромную победу над 87-й ракеткой мира из Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Эшторил. Второй круг

Каспер Рууд — Ботик ван де Зандсхулп 6:1, 6:2

Встреча продлилась 1 час 15 минут. В рамках встречи Рууд три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету ван де Зандсхулпа один эйс, пять двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Рууда в Эшториле станет победитель матча Гаэль Монфис (Франция) — Мартон Фучович (Венгрия).