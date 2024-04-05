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Названы обладатели уайлд-кард в основную сетку Мастерса в Монте-Карло
Среди них и Гаэль Монфис
Фото: sport.ru
Организаторы грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) объявили имена теннисистов, которые получат уайлд-кард в основную сетку грядущих соревнований.
Ими стали:
Маттео Берреттини (Италия);
Стэн Вавринка (Швейцария);
Гаэль Монфис (Франция);
Валентен Вашеро (Монако).
Напомним, что "Мастерс" в Монте-Карло пройдёт с 7 по 14 апреля.
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