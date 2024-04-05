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Названы обладатели уайлд-кард в основную сетку Мастерса в Монте-Карло

Теннис

Среди них и Гаэль Монфис

Названы обладатели уайлд-кард в основную сетку Мастерса в Монте-Карло

Фото: sport.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Организаторы грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) объявили имена теннисистов, которые получат уайлд-кард в основную сетку грядущих соревнований.

Ими стали:

Маттео Берреттини (Италия);

Стэн Вавринка (Швейцария);

Гаэль Монфис (Франция);

Валентен Вашеро (Монако).

Напомним, что "Мастерс" в Монте-Карло пройдёт с 7 по 14 апреля.

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