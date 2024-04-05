Даниэль Коллинз уверенно обыграла Слоан Стивенс на пути к четвертьфиналу турнира в Чарльстоне

Американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в четвёртый круг турнира в Чарльстоне. В третьем круге она обыграла соотечественницу Слоан Стивенс.

Чарльстон. Третий круг

Слоан Стивенс — Даниэль Коллинз 2:6, 2:6

Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Коллинз сделала две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Стивенс один эйс и три двойные ошибки.

В четвертьфинале турнире Коллинз встретится с победительницей пары Элина Свитолина – Элисе Мертенс.

Напомним, что турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля.