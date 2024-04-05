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Даниэль Коллинз уверенно обыграла Слоан Стивенс на пути к четвертьфиналу турнира в Чарльстоне

Теннис

Дуэль двух американок

Даниэль Коллинз уверенно обыграла Слоан Стивенс на пути к четвертьфиналу турнира в Чарльстоне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в четвёртый круг турнира в Чарльстоне. В третьем круге она обыграла соотечественницу Слоан Стивенс.

Чарльстон. Третий круг

Слоан Стивенс — Даниэль Коллинз 2:6, 2:6

Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Коллинз сделала две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Стивенс один эйс и три двойные ошибки.

В четвертьфинале турнире Коллинз встретится с победительницей пары Элина Свитолина – Элисе Мертенс.

Напомним, что турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля.

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