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Даниэль Коллинз уверенно обыграла Слоан Стивенс на пути к четвертьфиналу турнира в Чарльстоне
Дуэль двух американок
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Американская теннисистка Даниэль Коллинз вышла в четвёртый круг турнира в Чарльстоне. В третьем круге она обыграла соотечественницу Слоан Стивенс.
Чарльстон. Третий круг
Слоан Стивенс — Даниэль Коллинз 2:6, 2:6
Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Коллинз сделала две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Стивенс один эйс и три двойные ошибки.
В четвертьфинале турнире Коллинз встретится с победительницей пары Элина Свитолина – Элисе Мертенс.
Напомним, что турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля.
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