Янник Синнер и Лоренцо Сонего получили уайлд-кард в основной раунд парного турнира в Монте-Карло

Стал известен предварительный состав участников парного турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.

Заявку возглавили Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия). Кроме того, известно, что в парном разряде выступят Григор Димитров (Болгария) и Себастьян Корда (США), Тейлор Фритц (США) и Хольгер Руне (Дания), а также Николас Харри (Чили) и Лоренцо Музетти (Италия).

Отмечается, что организаторы предоставили уайлд-кард итальянцам Яннику Синнеру и Лоренцо Сонего.