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Янник Синнер и Лоренцо Сонего получили уайлд-кард в основной раунд парного турнира в Монте-Карло

Теннис

Соревнования стартуют 7 апреля

Янник Синнер и Лоренцо Сонего получили уайлд-кард в основной раунд парного турнира в Монте-Карло

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стал известен предварительный состав участников парного турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.

Заявку возглавили Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия). Кроме того, известно, что в парном разряде выступят Григор Димитров (Болгария) и Себастьян Корда (США), Тейлор Фритц (США) и Хольгер Руне (Дания), а также Николас Харри (Чили) и Лоренцо Музетти (Италия).

Отмечается, что организаторы предоставили уайлд-кард итальянцам Яннику Синнеру и Лоренцо Сонего.

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Названы обладатели уайлд-кард в основную сетку Мастерса в Монте-Карло
Янник Синнер
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