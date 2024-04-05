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Янник Синнер и Лоренцо Сонего получили уайлд-кард в основной раунд парного турнира в Монте-Карло
Соревнования стартуют 7 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine
Стал известен предварительный состав участников парного турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.
Заявку возглавили Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия). Кроме того, известно, что в парном разряде выступят Григор Димитров (Болгария) и Себастьян Корда (США), Тейлор Фритц (США) и Хольгер Руне (Дания), а также Николас Харри (Чили) и Лоренцо Музетти (Италия).
Отмечается, что организаторы предоставили уайлд-кард итальянцам Яннику Синнеру и Лоренцо Сонего.
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