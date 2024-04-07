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Джокович рассказал, кто является лучшим теннисистом сегодняшнего дня
Молодой талант
getty images
Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, кого считает лидером мирового тенниса на сегодняшний день. Его слова цитирует ATP Tour:
"Янник Синнер – лучший игрок в мире в этом году. Он добился огромных успехов. Он значительно улучшился. В общем, его игра, его подача, его движения и психологическое настроение, он всегда рядом.
В важных матчах Янник отличается от других. За последние шесть месяцев и раньше он выигрывал важные матчи. Он извлек важные уроки из своего предыдущего опыта и стал более жестким игроком. Выдающимся игроком" – сказал серб.
Напомним, что Джокович
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