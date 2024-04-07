Джокович рассказал, кто является лучшим теннисистом сегодняшнего дня

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, кого считает лидером мирового тенниса на сегодняшний день. Его слова цитирует ATP Tour:

"Янник Синнер – лучший игрок в мире в этом году. Он добился огромных успехов. Он значительно улучшился. В общем, его игра, его подача, его движения и психологическое настроение, он всегда рядом.

В важных матчах Янник отличается от других. За последние шесть месяцев и раньше он выигрывал важные матчи. Он извлек важные уроки из своего предыдущего опыта и стал более жестким игроком. Выдающимся игроком" – сказал серб.