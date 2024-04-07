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Надаль: Мне становится все труднее, пробуем разные способы восстановления

Теннис
Обновлено

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Надаль: Мне становится все труднее, пробуем разные способы восстановления

Фото: Твіттер

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль, прокомментировал свое нынешнее физическое состояние и рассказал о дальнейших планах.

"Мне становится все труднее. Это тяжелые полтора года, но я стараюсь каждый день. Сложно добиться конкурентоспособного положения. У меня все хорошо на личном уровне, но на профессиональном – сложно. И мне приходится взвешивать все моменты. На данный момент я не могу выступать из-за физических проблем.

У многих людей есть психические проблемы, и у меня они тоже возникают. Потому что на работе я не могу сражаться за свои цели. У меня проблемы с животом с тех пор, как я вернулся из Австралии. Мы пробуем разные способы восстановления" – сказал он.

Напомним, что ранее Джокович назвал лучшего теннисиста сегодняшнего дня.

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