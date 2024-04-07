Овчаренко проиграл в финале турнира ITF M25 в Тунисе

Украинский теннисист Александр Овчаренко (№697 АТР) проиграл в финале турнира ITF M25 в Тунисе.

В решающем матче за главный титул соревнований наш спортсмен уступил первому сеяному, представителю Франции Мануэлю Гинару (№245 АТР)

Счет матча 2-0 (6-0; 6-3) в пользу триумфатора встречи.

Отметим, что для Александра это седьмой финал на уровне ITF. На сегодняшний день в активе украинца 4 победы в одиночном разряде. В сезоне-2023/2024 Овчаренко уже побеждал на турнире в Хорватии.