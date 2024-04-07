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Сестры Киченок начали с победного сета, но проиграли финал Чарльстона
А все так хорошо начиналось...
Фото: Getty Images
Украинский дуэт боролся в решающем поединке парного разряда на турнире WTA 500 (грунт) против американок Эшлин Крюгер и Слоан Стивенс. В первом сете наши соотечественницы огорчили соперниц (6:1).
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Сестры провалили старт второй партии и после 0:3 уже не смогли отыграться, хотя счет доходил до 3:4, но теннисистки США все же оказались сильнее (3:6).
В третьем сете снова начало было за американками (1:5). Затем Надежда и Людмила вновь едва не догнали оппоненток (7:8), но на финише уступили (7:10).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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