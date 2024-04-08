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Даниэль Коллинс одержала самое большое количество побед в 2024 году

Теннис

Американка обошла по этому показателю Игу Швёнтек

Даниэль Коллинс одержала самое большое количество побед в 2024 году

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-я ракетка мира Даниэль Коллинз одержала больше всех побед в WTA-туре в нынешнем году — 24.

По этому показателю она обогнала первую ракетку мира, четырёхкратную чемпионку турниров "Большого шлема" Игу Швёнтек (22 победы в 2024 году).

Напомним, благодаря сегодняшней победе на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США) Коллинз продолжила свою победную серию, которая составляет 13 матчей. За это время она также смогла выиграть турнир категории WTA-1000 в Майами (США).

Отметим, что это самый успешный сезон в карьере Коллинз. Она вернулась в топ-15 рейтинга и сейчас идёт четвёртой в гонке за участие в Итоговом турнире.

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Даниэль Коллинс
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