Даниэль Коллинс одержала самое большое количество побед в 2024 году

22-я ракетка мира Даниэль Коллинз одержала больше всех побед в WTA-туре в нынешнем году — 24.

По этому показателю она обогнала первую ракетку мира, четырёхкратную чемпионку турниров "Большого шлема" Игу Швёнтек (22 победы в 2024 году).

Напомним, благодаря сегодняшней победе на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США) Коллинз продолжила свою победную серию, которая составляет 13 матчей. За это время она также смогла выиграть турнир категории WTA-1000 в Майами (США).

Отметим, что это самый успешный сезон в карьере Коллинз. Она вернулась в топ-15 рейтинга и сейчас идёт четвёртой в гонке за участие в Итоговом турнире.