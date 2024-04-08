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Сплит. Алексей Крутых не смог выйти в основной раунд соревнований
Украинец покидает соревнования
Фото: Maia Open 2021
Украинский теннисист Алексей Крутых потерпел поражение в финале квалификации на "челленджере" в Хорватии. За выход в основной раунд он не сумел справиться с Марко Топо.
Сплит, Хорватия
Алексей Крутых — Марко Топо 1:2 (5:7, 6:3, 3:6)
Матч продлился 2 часа и 22 минуты. Для Крутых это поражение стало вторым в трёх встречах с Топо.
Украинец шестой раз в этом году играл в квалификации турнира ATP Challenger Tour и четвёртый раз не сумел выйти в основу.
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