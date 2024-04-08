Сплит. Алексей Крутых не смог выйти в основной раунд соревнований

Украинский теннисист Алексей Крутых потерпел поражение в финале квалификации на "челленджере" в Хорватии. За выход в основной раунд он не сумел справиться с Марко Топо.

Сплит, Хорватия

Алексей Крутых — Марко Топо 1:2 (5:7, 6:3, 3:6)

Матч продлился 2 часа и 22 минуты. Для Крутых это поражение стало вторым в трёх встречах с Топо.

Украинец шестой раз в этом году играл в квалификации турнира ATP Challenger Tour и четвёртый раз не сумел выйти в основу.