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Симона Халеп получила wild-card на турнир WTA-125 в Оэйраше

Теннис
Обновлено

Соревнования стартуют 15 апреля

Симона Халеп получила wild-card на турнир WTA-125 в Оэйраше

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп получила уайлд-кард на турнир категории WTA-125 в Оэйраше (Португалия), пишет Marca.

Соревнования пройдут с 15 по 21 апреля. Первой сеяной стала колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано (63), выигравшая на прошлой неделе турнир в Боготе. Также на турнир заявлены Виктория Голубич (Швейцария, 78), Бернарда Пера (США, 82), Ребека Масарова (Испания, 83) и Клара Таусон (Дания, 86).

Ранее Халеп получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Мадриде. Соревнования в Испании пройдут с 23 апреля по 4 мая.

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