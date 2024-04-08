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Симона Халеп получила wild-card на турнир WTA-125 в Оэйраше
Соревнования стартуют 15 апреля
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп получила уайлд-кард на турнир категории WTA-125 в Оэйраше (Португалия), пишет Marca.
Соревнования пройдут с 15 по 21 апреля. Первой сеяной стала колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано (63), выигравшая на прошлой неделе турнир в Боготе. Также на турнир заявлены Виктория Голубич (Швейцария, 78), Бернарда Пера (США, 82), Ребека Масарова (Испания, 83) и Клара Таусон (Дания, 86).
Ранее Халеп получила уайлд-кард на турнир категории WTA-1000 в Мадриде. Соревнования в Испании пройдут с 23 апреля по 4 мая.
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