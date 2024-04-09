Карлос Алькарас снялся с Мастерса в Монте-Карло

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не выступит на турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

"Я работал в Монте-Карло и до последней минуты пытался восстановиться после травмы правой руки. Но это оказалось невозможно, я не могу играть. Очень ждал этих матчей. До встречи в следующем году", — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

7 апреля стало известно, что Алькарас досрочно завершил тренировку в Монте-Карло из-за болевых ощущений в предплечье правой руки.

Напомним, что грунтовый турнир в Монте-Карло стартовал 7 и продлится до 14 апреля.