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Семикратный чемпион ТБШ: Карлос Алькарас может стать вторым по значимости теннисистом в истории

Теннис
Обновлено

Испанец добился больших успехов несмотря на свой юный возраст

Семикратный чемпион ТБШ: Карлос Алькарас может стать вторым по значимости теннисистом в истории

Фото: NRC

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Семикратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, шведский теннисист Матс Виландер уверен, что третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас может стать вторым по значимости теннисистом в истории.

"Нет, я не верю, что он сможет это сделать – быть номером один в мире в течение 400 недель. Игра Алькараса очень напоминает мне великого Роджера Федерера. Я обычно называю его величайшим игроком всех времён, и это не имеет ничего общего со статистикой или результатами. Это связано с тем, что он имел большую ценность для спорта и людей. Карлос Алькарас переживает то же самое. Люди ожидают большего, чем просто победы игрока в матчах. Противникам Карлоса Алькараса это нравится. Они любят играть против него. Я думаю, что Карлос Алькарас может стать вторым по значимости теннисистом, когда-либо занимавшимся нашим видом спорта, благодаря тому, что он привносит на корт. Но это не значит, что стабильность в рейтингах будет такой же, как у Новака Джоковича или даже у Янника Синнера. Он не так играет в теннис", — приводит слова Виландера Eurosport.

Напомним, что Карлос Алькарас не выступит на турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

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