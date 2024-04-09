Семикратный чемпион ТБШ: Карлос Алькарас может стать вторым по значимости теннисистом в истории

Семикратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, шведский теннисист Матс Виландер уверен, что третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас может стать вторым по значимости теннисистом в истории.

"Нет, я не верю, что он сможет это сделать – быть номером один в мире в течение 400 недель. Игра Алькараса очень напоминает мне великого Роджера Федерера. Я обычно называю его величайшим игроком всех времён, и это не имеет ничего общего со статистикой или результатами. Это связано с тем, что он имел большую ценность для спорта и людей. Карлос Алькарас переживает то же самое. Люди ожидают большего, чем просто победы игрока в матчах. Противникам Карлоса Алькараса это нравится. Они любят играть против него. Я думаю, что Карлос Алькарас может стать вторым по значимости теннисистом, когда-либо занимавшимся нашим видом спорта, благодаря тому, что он привносит на корт. Но это не значит, что стабильность в рейтингах будет такой же, как у Новака Джоковича или даже у Янника Синнера. Он не так играет в теннис", — приводит слова Виландера Eurosport.

Напомним, что Карлос Алькарас не выступит на турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).