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Хуберт Хуркач вышел в 1/16 финала турнира в Монте-Карло

Теннис

Польский теннисист переиграл 39-ю ракетку мира

Хуберт Хуркач вышел в 1/16 финала турнира в Монте-Карло

ATP

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

9 апреля, состоялся матч первого круга на турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

Польский теннисист Хуберт Хуркач, восьмая ракетка мира, вышел в следующую стадию турнира, обыграв 39-ю ракетку мира британского теннисиста Джека Дрэйпера.

Монте-Карло.

Хуберт Хуркач — Джек Дрэйпер 6:4, 3:6, 7:6

Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. За это время Хуркач выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Дрэйпера шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Напомним, что турнир в Монако стартовал 7 и продлится до 14 апреля.

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