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Испанский теннисист Аарон Кортес дисквалифицирован на 15 лет

Теннис

Он замешан в договорных матчах

Испанский теннисист Аарон Кортес дисквалифицирован на 15 лет

Фото: sport.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

30-летний испанский теннисист Аарон Кортес был дисквалифицирован на 15 лет, до 2039 года, за участие в договорных матчах. Информацию об этом сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

"Речь идёт о подтасовке результатов соревнований, получении денег за подтасовку результатов соревнований, непредставление сообщений о коррупционных подходах, ставках на теннис и предоставление денег официальным лицам турнира в обмен на уайлд-кард", – говорится в заявлении ITIA.

Отметим, что Кортес, который в 2017 году достиг рекордного в карьере мирового рейтинга — 955 баллов, признался в 35 нарушениях антикоррупционной программы в теннисе с 2016 по 2018 год и полностью сотрудничал со следствием, за что получил меньший срок наказания, чем планировалось изначально.

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