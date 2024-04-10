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Карлос Алькарас может сыграть на турнире в Барселоне
Ранее испанец снялся с турнира в Монте-Карло
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проведёт тренировки 11 и 12 апреля, чтобы определиться с участием на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания), пишет Marca.
Накануне Алькарас снялся с "Мастерса" в Монте-Карло (Монако) из-за травмы правой руки. Испанский спортсмен взял два выходных, после которых планирует вернуться к тренировкам и выяснить, готов ли он выступить на предстоящих соревнованиях в Барселоне. Ожидается, что Алькарас примет решение об участии на турнире в Барселоне 12 апреля.
Напомним, грунтовый турнир в Барселоне пройдёт с 15 по 21 апреля.
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