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Карлос Алькарас может сыграть на турнире в Барселоне

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Ранее испанец снялся с турнира в Монте-Карло

Карлос Алькарас может сыграть на турнире в Барселоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас проведёт тренировки 11 и 12 апреля, чтобы определиться с участием на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания), пишет Marca.

Накануне Алькарас снялся с "Мастерса" в Монте-Карло (Монако) из-за травмы правой руки. Испанский спортсмен взял два выходных, после которых планирует вернуться к тренировкам и выяснить, готов ли он выступить на предстоящих соревнованиях в Барселоне. Ожидается, что Алькарас примет решение об участии на турнире в Барселоне 12 апреля.

Напомним, грунтовый турнир в Барселоне пройдёт с 15 по 21 апреля.

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Карлос Алькарас
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