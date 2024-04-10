World Athletics стала первой международной федерацией, которая введет призовые за золото Олимпийских игр

World Athletics ввела призовые средства за победу на Олимпийских играх, перед Парижем-2024. Об этом говорится на официальном сайте организации. Таким образом организация стала первой в мире, которая ввела призовые

Каждый спортсмен, который выиграет легкоатлетическое "золото" в Париже, получит 50 тысяч долларов призовых средств.

Стоит отметить, что призовые на Олимпиаде-2024 будут только для тех, кто займет наивысшую ступеньку пьедестала.