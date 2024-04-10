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World Athletics стала первой международной федерацией, которая введет призовые за золото Олимпийских игр

Теннис

Призовой фонд составит 2.4 миллиона долларов

World Athletics стала первой международной федерацией, которая введет призовые за золото Олимпийских игр

Фото: World Athletics

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

World Athletics ввела призовые средства за победу на Олимпийских играх, перед Парижем-2024. Об этом говорится на официальном сайте организации. Таким образом организация стала первой в мире, которая ввела призовые

Каждый спортсмен, который выиграет легкоатлетическое "золото" в Париже, получит 50 тысяч долларов призовых средств.

Стоит отметить, что призовые на Олимпиаде-2024 будут только для тех, кто займет наивысшую ступеньку пьедестала.

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