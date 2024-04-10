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World Athletics стала первой международной федерацией, которая введет призовые за золото Олимпийских игр
Призовой фонд составит 2.4 миллиона долларов
Фото: World Athletics
World Athletics ввела призовые средства за победу на Олимпийских играх, перед Парижем-2024. Об этом говорится на официальном сайте организации. Таким образом организация стала первой в мире, которая ввела призовые
Каждый спортсмен, который выиграет легкоатлетическое "золото" в Париже, получит 50 тысяч долларов призовых средств.
Стоит отметить, что призовые на Олимпиаде-2024 будут только для тех, кто займет наивысшую ступеньку пьедестала.
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