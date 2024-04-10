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Янник Синнер вышел в 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло и продлил победную серию

Теннис

Итальянец одержал уверенную победу

Янник Синнер вышел в 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло и продлил победную серию

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче второго круга грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над представителем США Себастьяном Кордой (27-й в рейтинге ATP).

Монте-Карло. Второй круг

Себастьян Корда — Янник Синнер 1:6, 2:6

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Янник Синнер в этой встрече дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Себастьяна Корды два эйса и две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом

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Янник Синнер
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