Янник Синнер вышел в 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло и продлил победную серию

В матче второго круга грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над представителем США Себастьяном Кордой (27-й в рейтинге ATP).

Монте-Карло. Второй круг

Себастьян Корда — Янник Синнер 1:6, 2:6

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Янник Синнер в этой встрече дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Себастьяна Корды два эйса и две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом