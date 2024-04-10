  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стефанос Циципас отдал один гейм Этчеверри и вышел в 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефанос Циципас отдал один гейм Этчеверри и вышел в 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло

Теннис

Греческий теннисист уверенно одолел своего оппонента

Стефанос Циципас отдал один гейм Этчеверри и вышел в 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло

Фото: Tennishead

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл аргентинского спортсмена Томаса Мартина Этчеверри (31-й в рейтинге ATP).

Монте-Карло. Второй круг

Томас Мартин Этчеверри — Стефанос Циципас 6:1, 6:0

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Циципас в этой встрече дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Этчеверри пять эйсов и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем раунде соревнований в Монте-Карло Стефанос Циципас сыграет с пятой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.

По теме
yellow-arrow
Янник Синнер вышел в 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло и продлил победную серию
yellow-arrow
Симона Халеп: Я по-настоящему счастлива, потому что снова стала частью тенниса
yellow-arrow
World Athletics стала первой международной федерацией, которая введет призовые за золото Олимпийских игр
Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости