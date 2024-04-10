Стефанос Циципас отдал один гейм Этчеверри и вышел в 1/8 финала Мастерса в Монте-Карло

В матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл аргентинского спортсмена Томаса Мартина Этчеверри (31-й в рейтинге ATP).

Монте-Карло. Второй круг

Томас Мартин Этчеверри — Стефанос Циципас 6:1, 6:0

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Циципас в этой встрече дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Этчеверри пять эйсов и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем раунде соревнований в Монте-Карло Стефанос Циципас сыграет с пятой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым.