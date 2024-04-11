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Алекс де Минор пробился в четвертьфинал Мастерса в Монте-Карло

Теннис

Австралийский теннисист одержал уверенную победу

Алекс де Минор пробился в четвертьфинал Мастерса в Монте-Карло

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Монте-Карло (Монако).

В матче 1/8 финала он одолел 46-ю ракетку мира соотечественника Алексея Попырина. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут.

Монте-Карло. Третий круг

Алекс де Минор — Алексей Попырин 6:3, 6:4

За это время де Минор не допустил ни одной двойной ошибки, сделал два эйса, реализовал три из четырёх брейк-пойнтов, у него 63% попаданий с первой подачи. На счету Попырина один эйс, одна двойная ошибка, девять невынужденных ошибок, один реализованный брейк-пойнт.

Оппонентом Алекса де Минора в следующем раунде станет победитель противостояния между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и Лоренцо Музетти из Италии.

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