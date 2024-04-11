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Тайсон Фьюри: Если я не смогу побить Александра Усика, просто скажите, что я не лучший

Теннис

Британец высказался о предстоящем бое

Тайсон Фьюри: Если я не смогу побить Александра Усика, просто скажите, что я не лучший

фото - boxingscene.com

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Тайсон Фьюри уверен, что он имеет все шансы заработать миллиард долларов за карьеру в случае продолжения подписания контрактов на бои в Саудовской Аравии.

"Это просто невероятно. Я на пути к тому, чтобы стать первым миллиардером в боксе. И, конечно, я хочу этот миллиард долларов. Я далеко не самый дешевый боксер, я дорогой боксер, вероятно, самый оплачиваемый в боксе".

"Если вы хотите чего-то хорошего, то за хорошее нужно платить. Я побью Александра Усика. Если я не смогу побить Александра Усика, просто скажите, что я не лучший", — сказал Фьюри.

Напомним, что бой против Александра Усика за все титулы супертяжелого веса состоится 18 мая.

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Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
boxingnews24
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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